"استفز" الطائرات بأشعة الليزر فدفعت عيناه الثمن

واستمر تشارلي جيمس تشابمان في توجيه أشعة الليزر القوية باتجاه الطائرات، التي تحاول الهبوط في مطار ساراسوتا-برادينتون الدولي في فلوريدا، بالإضافة إلى طائرة مروحية تابعة لمكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتي.
ونشر المكتب بيانا أوضح فيه، أن المروحية لاحظت ما يقوم به تشابمان وطلبت من السلطات التدخل ومحاصرة المكان.
وأضاف البيان أن رجال الشرطة قاموا بصعق تشابمان، بعد أن هددهم بغرض كان يمسكه يشبه المطرقة.
وقال قائد إحدى الطائرات، إن تشابمان وجه أشعة الليزر باتجاه قمرته مباشرة، لافتا إلى أن عينيه تضررت من أشعة الليزر الساطعة.
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ووجهت السلطات عددا من التهم لتشامان، من بينها الاعتداء على رجل شرطة، وتوجيه أشعة الليزر باتجاه قائد طائرة وتعريضه للإصابة.
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