شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بقيمة 461 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكى.

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وتهدف الاتفاقية إلى توفير تسهيلات قرض ائتمان بقيمة اجمالية لا تتجاوز 461 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان على أن تستخدم الايرادات الكاملة لتسهيلات القرض للغرض الوحيد والأصلى لدفع نسبة 38,34% من قيمة العقد التجارى الخاص بالهندسة والتوريد والانشاء لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان وتعديلاته المبرم بين الهيئة القومية للانفاق فى مصر واتحاد شركات مجموعة سكك حديد الصين بقيمة اجمالية 1,2مليار دولار بهدف تنفيذ المشروع.