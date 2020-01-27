العثماني: توصلنا إلى تواجد 100 مغربي بـ”ووهان” الصينية ونسعى للتواصل معهم

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن البعثة الديمبلوماسية للممكلة، تمكنت من جرد عدد المغاربة القاطنين بمدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أنها تعمل رفقة السلطات الصينية للتواصل معهم.

جاء ذلك في معرض رد العثماني، على تدخلات البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب بعد زوال اليوم الاثنين، مؤكدا أن أغلب الطلبة لا يخبرون المصالح القنصلية مسبقا بمدن إقامتهم، ما تطلب بعض الوقت، للتوصل إلى أماكن تواجدهم، حيث تم حصر 100 شخص بهذه المدينة.

وأكد العثماني، أن تواصلا ساريا بين وزارتي الخارجية والصحة مع نظيراتها في الصين، للتواصل والإعتناء بالطلبة المغاربة في المدينة، التي جرى عزلها بسبب فيروس كورونا.

وكانت سفارة المغرب في الصين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين، عن إضافة رقمين جديدين للأرقام المخصصة لاستقبال مكالمات المغاربة في الصين، من أجل التجاوب معهم واستقبال طلباتهم.

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إضافة أرقام هواتف جديدة لاستقبال اتصالات مغاربة الصين، يأتي في الوقت الذي أطلق الطلبة المغاربة نداءات استغاثة متواصلة، مطالبين بتدخل عاجل من سفارة المغرب في الصين، لاستقبال اتصالاتهم وتوفير الغذاء لهم، وترحيل من يودون العودة للوطن منهم.

وتأتي الخطوة المغربية الجديدة، في الوقت الذي أعلنت السلطات الفرنسية، عن إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد تواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص، وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.د

وتم الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات خارج الصين، وذلك في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا، في الوقت الذي فرضت عدد من الدول إجراءات مشددة لتفتيش المواطنين القادمين من الصين في مطاراتها.