الصين تخصص 9 ملايير دولار لاحتواء تفشي فيروس كورونا

ذكر بيان لوزارة المالية الصينية، نشر على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة، ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات، الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 حالة، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها، أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وكانت السلطات الصينية قد سجلت عام 1975 إصابة بالفيروس، الذي ظهر في إقليم هوبي وسط الصين، لينتشر في مناطق أخرى، كما سجلت إصابات في كندا، وأميركا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، وتايلند، وفرنسا، وغيرها.

وأعلنت حكومة شنغهاي عن أول حالة وفاة في المدينة الصينية جراء الفيروس، وأعلنت هونغ كونغ حالة طوارئ، بسبب كورونا، وألغت الاحتفالات، وحدّت من سبل الاتصال بينها وباقي مناطق الصين.

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وفي وقت سابق اعترف الرئيس الصيني “شي جين بينغ” بأن بلاده تواجه تحديا خطيرا جراء الانتشار السريع للفيروس الجديد، وقال إن “الحياة لها أهمية قصوى، وعندما يتفشى المرض فمن مسؤوليتنا منعه، والسيطرة عليه”.

وأشار “شي جين” إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد، وينسق الجهود من داخل مكتبه السياسي.

ووضعت مدينة ووهان في إقليم هوبي تحت الحجر الصحي، حيث صارت مقطوعة عن العالم لتفادي انتشار المرض، ما يرفع عدد السكان المعزولين في الإقليم الصيني إلى أكثر من 56 مليون نسمة.