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عاد الفنان المغربي سعد لمجرد، ليلة أمس الأحد، إلى الديار الفرنسية، حيث يواجه تهمة الاغتصاب، التي وجهها إليه القضاء، أخيرا، في قضيته ضد الشابة الفرنسية “لورا بريول”.
وشارك لمجرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته من داخل منزله في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرا في عبارة إلقائه التحية، إلى أنه يوجد في عاصمة الأنوار.
وعاد لمجرد إلى باريس، بعدما غادرها آخر مرة متوجها إلى السعودية لإحياء أول حفل له، منذ بداية متاعبه مع القضاء الفرنسي، كما أحيى حفلا في دبي بالإمارات، وآخر بعده في السعودية للمرة الثانية.
سعد كان قد غادر باريس متهما بالعنف الجنسي، وعاد إليها متهما بالاغتصاب، بقرار من المحكمة، مع إحالة ملف قضيته في مواجهة “لورا بريول” إلى غرفة الجنايات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما غادرها وهو متهم بالعنف الجنسي.. لمجرد يعود إلى باريس لمواجهة تهمة أثقل من الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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