لجنة النموذج التنموي تغادر مقرها في العاصمة للاستماع لساكنة المغرب العميق- فيديو

شدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الأنظار، نهاية الأسبوع الماضي، بتوجه رئيسها، سفير المغرب في باريس، شكيب بنموسى، وعدد من الأعضاء، للاستماع لمقترحات فاعلين مدنيين، ومواطنين في مناطق بعيدة عن المركز.

اللجنة، التي تحيط صورتها بعناية خاصة، نشرت عددا من الصور لهذه العملية غير الاعتيادية بالنسبة إلى اللجان الملكية السابقة، حيث ظهر بنموسى ورجل الأعمال كريم التازي، عضو اللجنة، ورئيس جامعة عبد الملك السعدي، محمد العمراني، وآخرون، بمظاهر مغايرة عما ألف عنهم في جلسات الاستماع للفاعلين في المقر، الذي اتخذته اللجنة في العاصمة الرباط.

وظهرت صور جمعت أعضاء اللجنة بنشطاء مدنيين في هذه المناطق، ومواطنين منهم مسنون، للاستماع لمقترحاتهم حول ما يطمحون إلى رؤيته في “مغرب الغد”.

وبدأ برنامج اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأول خارج أسوار العاصمة، يوم الجمعة الماضي بـ”دار الزعفران” بمدينة تالوين، حيث التقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مجموعة من ممثلي الجمعيات المحلية، الذين ركزوا في مداخلاتهم على ضرورة التنمية المحلية، مشاكل الماء، وغياب دور الشباب، وإشكالية اللغة، وحرية التعبير.

وأول أمس السبت، بدأت اللجنة برنامجها بمدينة تالوين، قبل التوجه لمنقطة “سيروا”، حيث حل الأعضاء ضيوفا على ساكنة دوار تاگموت جماعة أسايس، للوقوف على إشكاليات العالم القروي، والاستماع لاقتراحاتهم للنهوض بمنطقتهم.

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