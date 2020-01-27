شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يحث مقاتليه لمهاجمة اليهود والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يناير 2020 صورة ارشيفية أفادت وكالة "رويترز" بأن تنظيم "داعش" الإرهابي "حث مقاتليه والمسلمين عامة في تسجيل صوتي اليوم الاثنين على مهاجمة اليهود والمستوطنات اليهودية". ودعا التسجيل الصوتي الذي نشرت رويترز محتواه ويُزعم أنه بصوت المتحدث باسم التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) أبو حمزة القرشي إلى "إفشال "صفقة القرن" في إشارة إلى خطة السلام بالشرق الأوسط المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق اليوم الاثنين".

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