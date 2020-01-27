شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين ويوقف 18 مهرباً والان نبدء بالتفاصيل

دمر الجيش الجزائري بمحافظة تيزي وزو مخبأ للإرهابيين، وأوقفت 18 مهربًا بكل من تامنراست وباجي مختار وتبسة وباتنة وتيارت. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، وأوقفت 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تامنراست وإن أميناس وعين تموشنت وتبسة.

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