شاهد: عريس يلعب ' PUBG' ويترك عروسه في حفل الزفاف

لقي مقطع مصور، انتشر خلال الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاداً كبيراً من قبل المتابعين، حيث ظهر العريس منشغلا باللعب على هاتفه بعيدا عن أجواء الحفل.
وفي المقطع المتداول يظهر العريس، الذي لم يتم التعرف على جنسيته، وهو يلعب في هاتفه المحمول ألعاب إلكترونية، وسط عرس شعبي بإحدى الصالات التي بدت عليها الفخامة.
وظهر العريس، في المقطع وهو يلعب لعبة القتال المعروفة باسم بوبجي " BUPG" وأمامه طاولة الضيافة، مع رقص الكثير من الشباب والشبان فرحاً بالزفاف، وتسمّر العروس بمكانها، بجانب العريس، الذي ترك الاحتفال وانشغل بجواله.
وظهر العريس، في المقطع وهو يلعب لعبة القتال المعروفة باسم بوبجي " BUPG" وأمامه طاولة الضيافة، مع رقص الكثير من الشباب والشبان فرحاً بالزفاف، وتسمّر العروس بمكانها، بجانب العريس، الذي ترك الاحتفال وانشغل بجواله.
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