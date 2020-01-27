متظاهرون يقطعون طريق ناصرية شطرة بالاطارات المحترقة

أفاد مراسل السومرية، اليوم الاثنين، بقيادم عدد من متظاهرين محافظة ذي قار بقطع الطريق الرابط بين قضائي الناصرية والشطرة.
وتستمر التظاهرات التي انطلقت في الاول من تشرين الاول الماضي بالعاصمة بغداد وعشر محافظات اخرى بينها ذي قار للمطالبة بقانون انتخابات عادل واجراء انتخابات مبكرة، واخيار رئيس وزراء غير جدلي بحسب وصف المرجعية الدينية العليا، واسفرت تلك التظاهرات عن استشهاد مئات المتظاهرين وجرح المئات نتيجة اعمال العنف.
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