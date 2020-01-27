ميمي على بعد خطوة من الانتقال الى بارتيميو البرتغالي

رياضة 2020-01-27 | 16:14 1,373 مشاهدة اقترب مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الدحيل القطري، من الانضمام الى صفوف بورتيمونينسي البرتغالي في الانتقالات الشتوية الجارية. وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن "نادي بورتيمونينسي اتفق مع المهاجم مهند علي للانضمام الى صفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية". واوضحت الصحيفة، أن "ميمي سينضم الى الفريق رفقة المهاجم البرتغالي ريكادرو فاز تاي، خلال الايام القليلة المقبلة".



يذكر ان ميمي رفض عروضاً من الاندية القطرية وفضل خوض تجربة احترافية في اوروبا.

يذكر ان ميمي رفض عروضاً من الاندية القطرية وفضل خوض تجربة احترافية في اوروبا. المحرر: محمد خليل

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