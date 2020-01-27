أفاد مراسل الخليج 365، بانطلاق تظاهرة في الديوانية، اليوم الاثنين، للطالبة بالإسراع بالمصادقة على قانون الانتخابات واختيار رئيس وزراء وانتخابات مبكرة. وأضاف المراسل أن التظاهرة انطلقت من جامعة المصطفى مرورا بوسط المدينة وصولا لساحة الساعة مركز الاعتصامات بالمحافظة. وفي ادناه مجموعة من الصورة للتظاهرة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق تظاهرات في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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