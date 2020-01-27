الصحة تصدر بياناً بشأن فايروس كورونا الجديد

اصدرت وزارة الصحة، الاثنين، بياناً بشأن فايروس كورونا الجديد، مؤكدة اتخاذ عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ وإكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة اوهان الصينية إلى بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الصحة رئيس اللجنة العليا لمتابعة موضوع انتشار فايروس كورونا ترأس اجتماعاً تمّت خلاله مناقشة الموضوع من كافة جوانبه واتخذت عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ الحدودية والاستعدادات للوقاية والتوعية داخل العراق ومن أهمها إكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة اوهان الصينية إلى بغداد".



وأضافت أنه "تم استكمال التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والنقل والجهات المعنية الأخرى وسيكون هناك فريق طبي متخصص لمرافقة الجالية على متن الطائرة العراقية الخاصة التي ستنقلهم مباشرة من الصين الى بغداد وكذلك إكمال الإجراءات اللازمة لاستقبالهم في بغداد وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لهم لمتابعة حالتهم اولا بأول داخل البلاد فضلاً عن الاستعدادات المتخذة سابقا حول الموضوع".

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