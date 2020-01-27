واشنطن: مسؤولون أميركيون يحققون في تقارير عن تحطم طائرة في أفغانستان

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الاثنين، أن مسؤولين أميركيين يحققون في تقارير عن تحطم طائرة في أفغانستان.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن القيادة الوسطى الأميركية قولها، إن "مسؤولين عسكريين أميركيين يحققون في تقارير عن تحطم طائرة في أفغانستان".
وأعلنت حركة طالبان، الاثنين، عن إسقاط طائرة تحمل جنوداً أميركيين وسط أفغانستان.
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