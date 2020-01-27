رسمياً.. إليتش باقٍ على دكة تدريب القيثارة الخضراء

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لنادي الشرطة، قررت خلال اجتماعها الدوري الذي عقد امس الاحد، عدة امور مرتبطة بمفاصل النادي وفي مقدمتها تقديم عدد من الاعضاء الاستقالة اثر الخروج من بطولة الاندية العربية الى جانب مشاركات الفرق بعد استئناف المسابقات".واوضح ان "الاجتماع تمخض عن عدة مقررت جاء في طليعتها رفض الاستقالة التي قدمها عدد من الاعضاء مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي اسهمت باحراز لقبي الدوري وكأس السوبر، لافتين الى ان الخروج من دوري ابطال العرب ليس بنهاية المطاف وهناك استحقاقات محلية واسيوية، تتطلب تظافر الجهود لبلوغ سقف طموحات النادي وجماهيره".

وبين أن "الادارة جددت الثقة بالجهاز الفني لكرة الشرطة بقيادة الصربي الكسندر اليتيش، لقيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والاسيوي، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة مع المدرب من اجل الوقوف على احتياجات الفريق كافة وفي مقدمتها تعزيز الصفوف لاسيما بعد تحديد موعد استئناف دوري الكرة الممتاز منتصف الشهر المقبل".



واكمل ان "الادارة وافقت على طلب الاعتذار عن الاستمرار مع الملاك التدريبي المقدم من قبل المدرب المساعد الاردني هيثم شبول بسبب ظروف عائلية على حد وصفه، متقدمة بكتاب شكر وتقدير لجهوده طيلة الفترة الماضية مع الفريق تاركين ابواب النادي مفتوحة له متى ما انتفت الاسباب".

وتابع النادي في بيانه، أن "الهيئة الادارية لنادي الشرطة، سمت الكابتن هاشم رضا، مشرفا لفريق الكرة بالاضافة الى وضيفته كمدير اداري".

واتم النادي بيانه، "باقي الالعاب المنضوية تحت لواء نادي الشرطة كان لها حيز في الاجتماع حيث تم مناقشة كافة السبل التي من شأنها تقديم الدعم المادي والمعنوي لممثلي القيثارة الخضراء في دوريات السلة والطائرة واليد الى جانب الالعاب الاخرى التي تنتظرها استحقاقات مهمة من اجل الخروج بنتائج ترتقي الى السمعة التاريخية لنادي الشرطة".