طالبان تعلن إسقاط طائرة تحمل جنوداً أميركيين بينهم ضباط كبار وسط أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، عن إسقاط طائرة تحمل جنوداً أميركيين وسط أفغانستان.
ونقلت "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الحركة قوله، إنه "تم إسقاط طائرة تحمل جنوداً أميركيين في غزنة وسط أفغانستان".
وأشار إلى "مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضباط كبار".
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