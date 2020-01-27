واشنطن تطالب طهران بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والأجانب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، النظام الإيراني بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب على أراضيها.

وتطالب الولايات المتحدة سلطات طهران بإطلاق سراح مواطنيها الذين تعتبرهم مختطفين لديها، إلى جانب الإفراج عن معتقلين آخرين من دول حليفة لوشنطن تحتجزهم إيران، لاستخدامهم كورقة مساومة سياسية.

وتعتقل إيران نحو 4 أمريكيين بعضهم من أصول إيرانية في سجونها؛ وتنظر السلطات الإيرانية لحاملي الجنسيات المزدوجة بعين الريبة، تحت ذريعة مخاوف من احتمالية تورطهم في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.



والشهر الماضي، أعلنت الإيرانية - البريطانية نازانين زخاري-راتكليف، المحتجزة في طهران منذ عدة سنوات، عزمها الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور-جيلبرت، لتكون ثالث أجنبية تتخذ تلك الخطوة.



ويعتقد البريطانيون الإيرانيون أمثال راتكليف والعديد من الرعايا المسجونين في طهران، أنهم محتجزون كرهائن سياسيين.

