القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، النظام الإيراني بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب على أراضيها.
وتطالب الولايات المتحدة سلطات طهران بإطلاق سراح مواطنيها الذين تعتبرهم مختطفين لديها، إلى جانب الإفراج عن معتقلين آخرين من دول حليفة لوشنطن تحتجزهم إيران، لاستخدامهم كورقة مساومة سياسية.
وتعتقل إيران نحو 4 أمريكيين بعضهم من أصول إيرانية في سجونها؛ وتنظر السلطات الإيرانية لحاملي الجنسيات المزدوجة بعين الريبة، تحت ذريعة مخاوف من احتمالية تورطهم في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.
والشهر الماضي، أعلنت الإيرانية - البريطانية نازانين زخاري-راتكليف، المحتجزة في طهران منذ عدة سنوات، عزمها الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور-جيلبرت، لتكون ثالث أجنبية تتخذ تلك الخطوة.
ويعتقد البريطانيون الإيرانيون أمثال راتكليف والعديد من الرعايا المسجونين في طهران، أنهم محتجزون كرهائن سياسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تطالب طهران بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.