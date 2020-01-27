الرئيس الأمريكي: لم نسجل سوى حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا وعرضنا مساعدة الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده لم تسجل سوى حالات إصابات قليلة بفيروس كورونا، دون الإشارة إلى أعداد المصابين بالفيروس الذي أثار رعب العالم.

وقدّم ترامب، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، عرضاً لمساعدة الصين لمواجهة الفيروس الذي ارتفع عدد وفياته في الصين إلى 81 شخصاً حتى صباح الإثنين، وسجلت الدولة التي تفشى منها المرض الغامض نحو 2821 إصابة، فضلاً عن 57 حالة أخرى في 13 دولة.

كما أكدت الولايات المتحدة، التي سجلت فيها 5 إصابات، نيتها ترحيل طاقمها الدبلوماسي ومواطنيها العالقين في ووهان؛ إذ ترسل طائرة لإجلائهم، الثلاثاء.

وفي محاولة للسيطرة على الفيروس الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً، مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية؛ أملاً في تأخير عودة ازدحام وسائل النقل إلى ذروته وتخفيض خطر انتقال العدوى.

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وقررت بكين تمديد عطلة رأس السنة القمرية 3 أيام إضافية حتى 2 فبراير/شباط، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض.





وبدأت السلطات الصينية في مدينة ووهان، التي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، في بناء مستشفى خاص بالوباء القاتل.

ووفق وسائل إعلام صينية، سيكون المستشفى الذي يحمل اسم "ليشينشان" جاهزاً لاستقبال المرضى في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

ويضم المستشفى المقام على مساحة 25 ألف كيلومتر، ١٣٠٠ سرير للمرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.‎