استنفار وغضب فلسطيني رفضا لـ"صفقة القرن" الأمريكية

أعلنت حركة "فتح" حالة الاستنفار رداً على قرار الإدارة الأمريكية نشر خطتها المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، فيما دعت القوى الوطنية الفلسطينيين للخروج بمظاهرات وفعاليات في "يوم الغضب".



وقال المجلس الثوري لحركة "فتح"، الإثنين: إن "فتح تعتبر نفسها في حالة استنفار كامل، لمواجهة التحدي المفروض عليها، وتدعو أشقاءها بجميع القوى الوطنية للالتقاء معنا على أرضية ثوابتنا الوطنية والتمسك بحقوقنا، وكفلتها الشرعية الدولية وقراراتها".

وأضاف في بيان أنه حان وقت تجاوز الخلافات "أمام استهداف شعبنا وحقوقه وإنهاء الانقسام".‎‎



ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس، كل على حدة، لإطلاعهما على تفاصيل الخطة قبل الإعلان عنها رسمياً، غداً الثلاثاء.



وقال المجلس الثوري: "إن فتح ليست بحاجة لانتظار أي إعلان مسرحي لموقف من الإدارة الأمريكية التي لم تفوت أي فرصة لتصبح شريكاً أسياساً باحتلال أرضنا وتوسيع وشرعنة الاستعمار الاستيطاني".

وتابع: "لن نخضع لأي ضغوط أو ترهيب أو إغراء، فإجراءات الرئيس ترامب مرفوضة وسنقاومها بكل الوسائل المشروعة، ولن تجد فلسطينياً واحداً يقبل التعاطي مع إلغاء حقوقه".

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وأضاف: "آن الأوان لوضع قرارات المجلسين الوطني والمركزي موضع التنفيذ والتصرف على هذا الأساس والعمل والتحرك الوطني والإقليمي والدولي، ودعوة الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ مواقف واضحة تؤكد الشرعية الدولية وقراراتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بكامل حدودها لعام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية".

وتشمل القرارات وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعلان انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى مرحلة دولة تحت الاحتلال.

"يوم غضب"

من جهتها، أكدت القوى الوطنية الفلسطينية "رفضها المطلق لما يسمى صفقة القرن الأمريكية، وتوفير كل السبل لمواجهة المخططات المعادية وإفشالها من خلال توسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد الحازم، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني واتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال".

ودعت في بيان عقب اجتماع لها، اليوم الإثنين، في الضفة الغربية، إلى "مشاركة واسعة في هبة وانتفاضة للتصدي ورفض هذه الصفقة المشؤومة، والخروج بمظاهرات وفعاليات إلى مراكز المدن بالتزامن مع فعاليات شعبنا في المخيمات الفلسطينية وأينما وجد شعبنا الفلسطيني بمشاركة كل أحرار العالم".

وقال البيان إن: "القوى تعلن فعاليات جماهيرية ستنطلق في الضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، وفي كل المخيمات الفلسطينية للوقوف أمام هذه المؤامرة التصفوية وإفشال محاولات تمريرها، وبرنامج الفعاليات سيتم الإعلان عنه بشكل متواصل بدءاً من الفعالية المركزية في الضفة، الأربعاء، التي ستنطلق في الأغوار الشمالية للدفاع عنها أمام محاولات الحديث عن ضمها للاحتلال".

وأضافت: "نؤكد أن يوم الغضب الجماهيري، الجمعة المقبل، بالوجود والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس التي لن تكون إلا عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة والحرم الإبراهيمي الشريف والكنائس والمساجد كافة، وكل مواقع التماس والاستيطان والحواجز بالتزامن مع مظاهرات شعبنا في القطاع الصامد والمحاصر من الاحتلال، واعتبار الجمعة هو يوم (القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية والدفاع عنها)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الجمعة الماضي، إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خط السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وكان مصدران فلسطيني وغربي أكدا أن ثمة تقديرات بشأن إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" قبل نهاية الشهر الجاري.

