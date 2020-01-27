وزير الدفاع المصري وقائد أمريكي يبحثان تعزيز العلاقات

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، الإثنين، الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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وأكد وزير الدفاع المصري اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية.

وقال المتحدث إن وزير الدفاع المصري أشار إلى أن العلاقات تستند للعديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد متصل التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020.