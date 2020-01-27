سيناتور أمريكي: ترامب "لا يقلل" من إصابة الجنود بهجوم إيران

أكد السيناتور الأمريكي توم كوتون أن الرئيس دونالد ترامب "لا يقلل" من إصابات الجنود الأمريكيين في هجوم إيران، الذي استهدف قاعدة أمريكية بالعراق.



ودافع السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس عن تصريح ترامب حول إصابة الجنود الذين عانوا من ارتجاج في المخ أعقاب هجوم صاروخي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه "لا يقلل" من الإصابات.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي "يصف إصاباتهم.. لكنه لا يقلل من إصاباتهم".

ورفض كوتون، الذي خدم مع الجيش الأمريكي في حرب العراق، فكرة أن ترامب يجب أن يعتذر عن تعليقاته.

ومضى قائلاً: "إذا كانت في الواقع، كل هذه الإصابات ليست خطيرة، إذا كانت على الجانب الأقل خطورة من المقياس مقارنة بالجانب الأكثر خطورة، فإن الرئيس يصف فقط ما حدث.. وأنا لا أقلل منها".

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سمع أن القوات (الأمريكية) "كانت تعاني من صداع وبضعة أشياء أخرى" نتيجة للهجوم، "لكنني أقول، ويمكنني أن أذكر أنه ليس خطيراً للغاية".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود إصابات في صفوف الأمريكيين؛ كسبب رئيسي لقراره عدم مهاجمة إيران بشكل مباشر، رداً على الضربة على قاعدة الأسد الجوية في العراق.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن إصابات في صفوف قواتها عقب الهجوم، لكنها اعترفت لاحقاً بعلاج جنود لها بالعراق عانوا من أعراض ارتجاج.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون)، الجمعة الماضي، أن 34 جندياً أمريكياً عانوا من إصابات دماغية، نتيجة هجوم 8 يناير/كانون الثاني الذي شنته طهران؛ رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة لطائرة مسيرة أمريكية.

وقتل سليماني في غارة أمريكية استهدفت موكبه في العراق مطلع الشهر الجاري.