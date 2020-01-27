فرنسا تأمل أن تتمتع أمريكا "بالحس الصائب" ولا تسحب دعمها لباريس في غرب أفريقيا

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إنه يأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة "الحس الصائب" الذي يمنعها من سحب دعمها للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا حيث توسع جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية موطئ أقدامها هناك.
ولفرنسا نحو 4500 جندي في منطقة الساحل.
وقال لودريان أيضا في مؤتمر صجفي إنه ليس لديه معلومات جديدة بشأن ثلاثة فرنسيين فُقدوا في العراق الأسبوع الماضي.
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