انت الان تتابع زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب #إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم فارس في جنوب البلاد اليوم الاثنين. ولم يورد التلفزيون أي تقارير عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا بسبب الزلزال الذي وقع قرب بلدة خانة زنيان.

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