شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئولون فلسطينيون:عباس يرفض مناقشة خطة السلام الأمريكية مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

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أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الإثنين رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولات عدة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة.



وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أنه ”لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين والرئيس متمسك بحل على أسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.