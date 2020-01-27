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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطرد صحافيا يابانيا اتهمته بجمع معلومات عسكرية سرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
طردت موسكو صحافيا يابانيا لمحاولته الحصول على معلومات سرية تتعلق بالقدرات العسكرية الروسية في أقصى شرق البلاد، وفقا لوكالة الإعلام الروسية.
ونقلت الوكالة اليوم الإثنين عن وزارة الخارجية الروسية بقولها إن الصحافي غادر البلاد بالفعل بعد أن اعتقلته الشرطة الشهر الماضي في مدينة فلاديفوستوك، وهي ميناء على المحيط الهادي.
وكانت موسكو قد أمهلت الصحافي الذي لم تذكر الوكالة اسمه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الروسية استدعت مسؤولا في السفارة اليابانية في موسكو لتقديم احتجاج دبلوماسي على ما حدث.
وتشهد العلاقات بين اليابان وروسيا توترا، بسبب نزاع إقليمي حول سلسلة من الجزر في المحيط الهادي، استولى عليها الجيش السوفييتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
وحال النزاع دون أن توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية بعد انتهاء الحرب إلى الآن.
وجاء الإعلان عن طرد الصحافي الياباني بعد يومين من قول شركة الاتصالات اليابانية ”سوفتبنك جروب كورب“، إن السلطات ألقت القبض على أحد العاملين السابقين فيها للاشتباه بتسريب معلومات عنها.
وقالت صحيفة نيكي نقلا عن الشرطة، إنه يشتبه بأن الموظف السابق كان يقدم المعلومات إلى البعثة التجارية الروسية في اليابان مقابل المال.
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