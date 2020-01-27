وزير خارجية الإمارات: توجيه الدعوة للرئيس الجزائرى من أجل زيارة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

وكالات

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الجزائر فى مختلف المجالات، وأنه تم توجيه الدعوة إلى رئيس الجزائر من أجل زيارة الإمارات، موضحا أن الجزائر ساعدت دولة الإمارات فى بداية تأسيس الاتحاد.



وأضاف عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الجزائر، نسعى لرفع التبادل التجارى مع الجزائر، فى إطار علاقات الأخوة التى تربط البلدين الشقيقين.

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وكانت الجزائر قد أعلنت أن الشيخ عبد الله بن زايد، يجرى زيارة للبلاد، اليوم الإثنين، هى الأولى له منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر ديسمبر الماضي.

وقالت الخارجية الجزائرية، فى بيان لها، إن وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى يحل بالجزائر الإثنين، ويجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقادوم، وأوضح البيان أن الزيارة "تندرج فى إطار علاقات الأخوة التى تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائى فى جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة فى مجالى الشراكة والاستثمار".

وأكد البيان، أن الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الجزائرى سيبحثان عدة ملفات دولية وإقليمية على رأسها الأزمة الليبية، مشير إلى أن هذه الزيارة "ستشكل فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع فى ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التى يشهدها هذا البلد الجار، وسعى الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسى يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أى تدخل أجنبي".