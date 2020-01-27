ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 40

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

وكالات

أعلنت تركيا اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا منذ أيام إلى 40 قتيلًا.

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وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن وسائل إعلام أفادت بأن قوات الإنقاذ في ولاية "ألازيج" تبحث عن جثث تحت الأنقاض، ومن بينها جثة سيدة تبلغ من العمر75 عامًا.

وكان زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس "ريختر " ضرب شرق تركيا مساء الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة أكثر من ألف وستمائة شخص ومصرع أربعين آخرين.

وأضافت الشبكة أنه تم انتشال 45 شخصًا على الأقل من تحت الأنقاض.

يذكر أن الزلزال أسفر عن انهيار 76 مبنى، وإلحاق الضرر بأكثر من ألف منزل آخر، مما أجبر الناجين للجوء إلى المساجد والمدارس للإيواء ؛ فيما حذرت السلطات التركية المواطنين بعدم العودة إلى المنازل خشية تضررها.