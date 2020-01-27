شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: نأمل في بقاء الدعم الأمريكي لعملياتنا في غرب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 Advertisements وكالات قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إنه يأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة ”الحس الصائب“ الذي يمنعها من سحب دعمها للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، حيث توسع جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش موطئ أقدامها هناك.

وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي، أنه ”ليس لديه معلومات جديدة بشأن ثلاثة فرنسيين فُقدوا في العراق الأسبوع الماضي“. ولفرنسا نحو 4500 جندي في منطقة الساحل.

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