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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت.. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين الإثنين 27 يناير 2020 ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، خمسة أحداث بناء على أمر من النيابة العامة بسبب اعتدائهم على حدث قبل عامين، وتم ضبط الأحداث عقب تقديم بلاغ من قبل والد المجني عليه ضدهم، وسط جهود لضبط ثلاثة أحداث آخرين شاركوا بالاعتداء على ابنه.

Advertisements وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم إعادة القضية إلى الواجهة عقب تداول مقطع فيديو الاعتداء على المجني عليه وتهديده بالسلاح قبل عامين، حيث باشر والده بالتقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية المعنية“. وأصدرت نيابة الأحداث على الفور، أمرا بضبط وإحضار المتهمين جميعهم ليباشر قطاع الأمن الجنائي تنفيذ الأوامر بضبط المتهمين.

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