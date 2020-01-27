تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أعلنت وزارة الصحة بساحل العاج، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، تم الكشف عنها إثر وصول طالب قادم من الصين، وهي الحالة الأولى من الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية. وذكرت الوزارة أن الطالب ظهرت عليه أعراض كالسعال والعطس، وأنه كان يلتقط الأنفاس بصعوبة. وكان علماء قد حذروا من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية. وتوفي 81 شخصا حتى الآن بسبب هذا الفيروس الذي تتزايد قدرته على الانتشار، وفقا لوزير الصحة الصيني ما خياووي. وفرضت عدة مدن صينية قيودا صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تماما - فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.. وتعهد المسؤولون بتكثيف جهودهم لاحتواء الفيروس، وأعلنوا أنه سيحظر بيع جميع الحيوانات البرية في الصين بدءا من يوم الأحد. وخصصت وزارة المالية الصينية، نحو 9 مليارات دولار، للمساعدة فى السيطرة على فيروس"كورونا"، حيث نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني تعلن تخصيص الوزارة ولجنة الصحة الوطنية 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 اليوم الاثنين، ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

