شن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، هجوماً حاداً على الحكومة بشأن التشريعات التي ترسلها للبرلمان.
وانتقد عبدالعال، جلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الإثنين، رؤية الحكومة في إعداد التشريعات التي ترسلها لمجلس النواب، خاصة على مستوى الصياغة التي تحتاج دائمًا لإعادة النظر، إبان مناقشة المادة الأول من تعديلات الحكومة على مشروع قانون هيئة السكة الحديد والمقدم في 3 مواد، ويرى أنه من الأصلح أن يقدم خلال مادة واحدة فقط لكي تتم صياغتها بشكل دقيق.
وأشار عبدالعال إلى أنه لا يعلم من أين يتم عمل هذه التشريعات في الحكومة سواء كان قسم التشريع أو غيره؟ّ!.
وقال رئيس النواب: "هذا أمر يواجهنا، مثلما حدث أيضا في قانون التجارب السريرية، وهو بعد أن تمت مناقشته في البرلمان واعتراض رئيس الجمهورية عليه في عدد من البنود فتمت إعادته للنواب، ومن ثم يكون البرلمان محكومًا باللائحة في أن التعديلات المنظورة على المواد المعترض عليها فقط، إلا أننا نفاجأ بمشروع قانون كامل جديد مقدم من الحكومة رغم أن القانون بحوزة البرلمان وفق اعتراضات رئيس الجمهورية".
وتابع عبدالعال: "مش عارف مين الفقيه اللي بيقولهم اعملوا كده.. ولما نتكلم ناس بتزعل.. مش هتكلم أنا، لكن لا بد أن نعلم كيف نشرع ليس بهذه الطريقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يهاجم الحكومة: «مش عارف مين الفقيه اللي بيقولهم اعملوا كده» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.