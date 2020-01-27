"آفاد": إرتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا إلى 41 شخصا

أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ارتفاع عدد ضحايا ​زلزال​ ولاية ألازيغ شرقي ​تركيا​، إلى 41 شخصًا"، مؤكّدةً "مواصلة الفرق أعمال البحث والإنقاذ".

يُذكر أنّ مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوّة 6.8 درجات على مقياس "ريختر" ولاية ألازيغ، وشعر به سكان دول عدّة مجاورة.