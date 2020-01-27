أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا، إلى 41 شخصًا"، مؤكّدةً "مواصلة الفرق أعمال البحث والإنقاذ".
يُذكر أنّ مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوّة 6.8 درجات على مقياس "ريختر" ولاية ألازيغ، وشعر به سكان دول عدّة مجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر "آفاد": إرتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا إلى 41 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.