السيسي يتسلم وسام القديس جورج من مهرجان الأوبرا

تسلم الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ وسام القديس جورج من مهرجان الأوبرا بمدينة دريسدن الألمانية. وقد جاء قرار منح الوسام إلى الرئيس المصري، من الجمعية المنظمة للمهرجان تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة ​إفريقيا​.

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