الدفاع الكرواتية: مقتل جندي في تحطم مروحية في البحر الأدرياتيكي

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية، "مقتل أحد أفراد طاقم المروحية "كيوا واريور" التابعة للقوات الجوية الكرواتية التي تحطمت في البحر الأدرياتيكي"، مشيرةً الى ان "البحث ما زال جار عن الرجل الثاني في الطاقم".
هذا وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق "سقوط مروحية من طراز "كيوا واريور" أو إتش- 58 دي " تابعة للقوات الجوية الكرواتية في منطقة جزيرتي "زلرين" في البحر الأدرياتيكي، أثناء رحلة تدريبية".
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