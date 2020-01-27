عصائب أهل الحق: قصف السفارة الأميركية ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية

ركّز المتحدّث العسكري باسم "​عصائب أهل الحق​" جواد الطليباوي، تعليقًا على استهداف ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ مساء أمس بهجوم صاروخي، على أنّ "مرّةً أُخرى نؤكّد أنّ القصف الصاروخي الأخير ضدّ سفارة الشَر في بغداد، هو ليس من عمل فصائل المقاومة ​العراق​ية".

ولفت في بيان، إلى "أنّنا أكّدنا في وقتٍ سابق أنّ فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات و​البعثات الدبلوماسية​ في العراق"، مبيّنًا أنّ "​الصواريخ​ المستخدَمة في القصف هي من الأسلحة الّتي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام". وشدّد على "أنّنا أكّدنا سابقًا أنّ ردّنا على عمليّة اغتيال الفريق ​أبو مهدي المهندس​ لا يقلّ عن مستوى ردّ ​إيران​ على اغتيال الجنرال قاسم سليماني".