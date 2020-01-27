عصائب أهل الحق: قصف السفارة الأميركية ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية

ركّز المتحدّث العسكري باسم "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي، تعليقًا على استهداف السفارة الأميركية في بغداد مساء أمس بهجوم صاروخي، على أنّ "مرّةً أُخرى نؤكّد أنّ القصف الصاروخي الأخير ضدّ سفارة الشَر في بغداد، هو ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية".
ولفت في بيان، إلى "أنّنا أكّدنا في وقتٍ سابق أنّ فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق"، مبيّنًا أنّ "الصواريخ المستخدَمة في القصف هي من الأسلحة الّتي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام". وشدّد على "أنّنا أكّدنا سابقًا أنّ ردّنا على عمليّة اغتيال الفريق أبو مهدي المهندس لا يقلّ عن مستوى ردّ إيران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني".
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