دفاع تركيا: القبض على 5 إرهابيين بتل أبيض السورية كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "إلقاء القبض على 5 "إرهابيّين" من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في مدينة ​تل أبيض​ السورية المحرّرة عبر عمليّة "نبع السلام".

وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيين الّذين تمّ القبض عليهم من قِبل قوات "نبع السلام"، كانوا يستعدّون للقيام بعمليّة إرهابيّة"، لافتةً إلى أنّ "قوات "نبع السلام" شنّت عمليّات ​مداهمة​ متزامنة على المنازل الّتي كانوا يختبئون فيها"، مبيّنةً أنّه "تمّ ضبط كميّة من الأسلحة والذخائر في المنازل الّتي تمّت مداهمتها".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش السوري​، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، وفق مزاعم الجانب التركي.