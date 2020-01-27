أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، ان "بلاده ستشرع الشهر المقبل في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن ​الاتحاد الأوروبي​"، لافتاً الى ان ​المملكة المتحدة​ ترحب بـ"العقول الأكثر موهبة في ​العالم​ ومستعدة لدعمها في تحويل أفكارها إلى واقع، ويستطيع العلماء والباحثون بدءا من 20 شباط القادم تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية واحدة من إحدى أربع جهات محلية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا ستسرع مسار منح تأشيرات الدخول للعلماء المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.