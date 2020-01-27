وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في ​السعودية​، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع ​الفلسطينيين​.

وفي حوار مع مذيع CNN، أشار بن فرحان إلى أنه "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد".

وبشأن القرار الذي أصدرته ​وزارة الداخلية الإسرائيلية​ والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين ​رجال الأعمال​، أكد وزير الخارجية السعودي أن "الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة"، مشيراً إلى أن "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وفي تعليقه على خطة إدارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​، لفت بن فرحان إلى "أننا نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك".

