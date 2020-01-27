الحشد الشعبي: ليس لنا علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية بالعراق

أكّد معاون نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية أبو علي البصري، أنّ "الحشد الشعبي" ليس له علاقة بالجهات الّتي استهدفت السفارة الأميركية في العراق"، لافتًا إلى أنّ "هذه الجماعات تعبّر عن نفسها، و"الحشد الشعبي" لا يتبنى أي عملية".
وأوضح في بيان، أنّ "بعض الجهات تحاول زجّ اسم "الحشد الشعبي" في هذه القضية من دون دليل"، مركّزًا على أنّ "تشكيلات "الحشد الشعبي" موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرّة". وبيّن أنّ "هناك تعاونًا عاليًا بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية، وهذا الأمر لطالما ركّز عليه قائد رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس"، مشيرًا إلى أنّ "التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية هو مَن حقّق النصر بهذا الشكل والسرعة".
وكانت قد أكّدت خلية الإعلام الأمني أمس، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء في بغداد.
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