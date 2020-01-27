الأمن العام الإسرائيلي يعلن تفكيك خلية تجسس لصالح "حماس"

أعلن جهاز ​الأمن العام​ الإسرائيلي انه "اعتقل فلسطينيين اثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية جندتهم حماس لجمع معلومات عن ​الجيش الإسرائيلي​، قاما بتصوير مواقع للجيش في وسط البلاد ومواقع ​القبة الحديدية​ ومنشآت أمنية، ونقلا معلومات عن إطلاق ​الصواريخ​ وتصوير مواقع سقوطها"، موضحاً ان "الحركة استغلت ​الفلسطينيين​ كونهما يقطنان مع عائلتيهما في القطاع في الماضي ويحملان الجنسية الإسرائيلية علما بأن والدتيهما يهوديتان إسرائيليتان".

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