ديمتري بيسكوف: روسيا تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن "السلطات الروسية تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد".
وخلال مؤتمر صحفي، أشار بيسكوف إلى أنه "لا يوجد شك أن كل التدابير الاحتياطية اللازمة يتم اتخاذها".
وأتت تصريحات الكرملين في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الوفيات والمصابين في الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث أعلنت السلطات الصينية، أن عدد ضحايا فيروس "كورونا" القاتل ارتفع إلى 80 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 2300 في جميع أنحاء الصين.
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