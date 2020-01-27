ديمتري بيسكوف: روسيا تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​ الروسي ​دميتري بيسكوف​، أن "السلطات الروسية تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد".

وخلال ​مؤتمر​ صحفي، أشار بيسكوف إلى أنه "لا يوجد شك أن كل التدابير الاحتياطية اللازمة يتم اتخاذها".

وأتت تصريحات الكرملين في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الوفيات والمصابين في ​الصين​ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث أعلنت ​السلطات الصينية​، أن عدد ​ضحايا​ فيروس "كورونا" القاتل ارتفع إلى 80 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 2300 في جميع أنحاء الصين.