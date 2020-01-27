خارجية المانيا: نعمل على إعداد قرار لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بلاده تواصل العمل على "اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي تم اعتمادها في مؤتمر برلين".
هذا واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني الحالي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
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