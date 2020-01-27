وزير خارجية فرنسا: نأمل أن تبقى أميركا عسكريا في منطقة الساحل

ركّز وزير ​الخارجية الفرنسية​ جان إيف لو دريان، على أنّ "​باريس​ تأمل أن تتمتّع ​الولايات المتحدة​ الأميركية بدرجة كافية من وضوح الرؤية، وأن تبقي على دعمها اللوجستي ل​مكافحة الإرهاب​ في منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب قوة برخان الفرنسية".

ولفت خلال تقديمه تمنياته في ​العام الجديد​ لوسائل الإعلام، إلى "أنّنا نأمل أن يدركوا أنّ رهان الإرهاب يجري هناك أيضًا".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أعرب قبل أسبوعين عن "أمله بإقناع" نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بإبقاء قواته في ​إفريقيا​ لمكافحة الجهاديين، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة إمكان تقليص عديد جنودها المنتشرين في القارة.