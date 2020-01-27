وزير خارجية فرنسا: نأمل أن تبقى أميركا عسكريا في منطقة الساحل

ركّز وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، على أنّ "باريس تأمل أن تتمتّع الولايات المتحدة الأميركية بدرجة كافية من وضوح الرؤية، وأن تبقي على دعمها اللوجستي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب قوة برخان الفرنسية".
ولفت خلال تقديمه تمنياته في العام الجديد لوسائل الإعلام، إلى "أنّنا نأمل أن يدركوا أنّ رهان الإرهاب يجري هناك أيضًا".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب قبل أسبوعين عن "أمله بإقناع" نظيره الأميركي دونالد ترامب بإبقاء قواته في إفريقيا لمكافحة الجهاديين، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة إمكان تقليص عديد جنودها المنتشرين في القارة.
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