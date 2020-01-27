الجيش السوري وصل إلى النقطة التركية بمعرة النعمان ويحاصرها من 3 جهات

أفادت وكالة "سانا" بأن "​الجيش السوري​ طهّر بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب​ الجنوبي وذلك بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع إرهابيي تنظيم ​جبهة النصرة​ والمجموعات المسلحة".

وذكرت الوكالة أن "وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب وسعت عملياتها اليوم إلى الشمال الشرقي باتجاه بلدة معصران وقرية الصوامع جنوب شرق مدينة سراقب بعد أن خاضت معارك شرسة ضد تجمعات ومراكز وتحصينات التنظيمات الإرهابية في بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة معرة النعمان أحد المعاقل الرئيسية للمسلحين".

من جهتها، أشارت "​الميادين​" إلى أن "الجيش السوري بات يحاصر النقطة التركية في "معر حطاط" جنوب معرة النعمان من 3 جهات، بعد سيطرته على مساحات كبيرة من اتوستراد حماه-حلب الدولي".