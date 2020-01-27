أفادت وكالة "سانا" بأن "الجيش السوري طهّر بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المسلحة".
وذكرت الوكالة أن "وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب وسعت عملياتها اليوم إلى الشمال الشرقي باتجاه بلدة معصران وقرية الصوامع جنوب شرق مدينة سراقب بعد أن خاضت معارك شرسة ضد تجمعات ومراكز وتحصينات التنظيمات الإرهابية في بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة معرة النعمان أحد المعاقل الرئيسية للمسلحين".
من جهتها، أشارت "الميادين" إلى أن "الجيش السوري بات يحاصر النقطة التركية في "معر حطاط" جنوب معرة النعمان من 3 جهات، بعد سيطرته على مساحات كبيرة من اتوستراد حماه-حلب الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري وصل إلى النقطة التركية بمعرة النعمان ويحاصرها من 3 جهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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