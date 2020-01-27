الخارجية الإيرانية: لا حديث عن التفاوض مع اميركا بالوقت الراهن

أكد الناطق باسم الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​، ان "حديث وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ عن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس جديدا، وإنما مبني على أسس وهي إذا قامت الولايات المتحدة الأميركية برفع جميع العقوبات الظالمة عن شعبنا وعادت إلى ​الاتفاق النووي​، وقتها يمكن التشاور معها ضمن 5+1 وضمن التشاور الجماعي فقط">

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي حديث عن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وتصريحات ظريف لا تعني أننا نسعى وراء الاتفاق الذي يريده ​ترامب​ ولا إلى مفاوضات ثنائية مع ​أميركا​"، لافتاً الى انه "إذا قبل ترامب شروطنا فإن هذا يعني أن السياسية الأميركية ضد إيران قد هزمت وإذا لم يقبل شروطنا فهذا يعني أنه ليس أهلا للحوار والمفاوضات"، مبيناً أن "التهديدات العسكرية لا تردع بلاده عن المثل للسلام والحوار التي هي جزءا تاريخينا".