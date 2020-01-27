لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حوّل الموازنة إلى مجلس النواب ولم يصوّت عليها. تناقض غريب عجيب، فهي موازنته أصلًا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحريري أمّن النصاب وتهرّب من مسؤوليّة التصويت, هذا هو الإحتيال بحدّ ذاته، صفة بعض الّذين تحكّموا بمصيرنا لسنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الحريري تهرب من مسؤولية التصويت على موازنته وهذا هو الإحتيال بحد ذاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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