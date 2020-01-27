النشرة: مخابرات الجيش تداهم في عرسال بحثاً عن مطلوب

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن "قيام عناصر من ​مديرية المخابرات​ ب​مداهمة​ اكثر من منزل في بلدة ​عرسال​ - محلة المصيدة، بحثاً عن مطلوب ناشط في أعمال إرهابية". إضغط للمزيد

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