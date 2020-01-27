الأحدب: بعض من كانوا بالحكومة سابقا وخرجوا الآن يحاولون استغلال الثورة

أشار النائب السابق مصباح الأحدب إلى أن "السلطة كانت موحدة بحكومة في مواجهة الثوار بالشارع، أما اليوم انقسمت هذه السلطة وأصبح جزء منها خارج الحكومة، محاولاً استغلال الثورة لاستعادة مكاسبه".
وأعلن الأحدب في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "خلافات أهل السلطة المستمرة، واستمرار أهل السلطة بسياسة النكران للواقع الذي فرضه الجيل الجديد، سيؤدي الى مزيد من الجوع والعنف والفوضى العارمة".
وأكد أنه "لا نحبذ العنف لأنه لعبة أهل السلطة، وهو من اختصاصهم، حيث يستغلون اندفاع الفقراء المحرومين لمصلحتهم، ولو كان العنف مجدياً كنا تبنيناه، لكن أي مواجهة مبنية على العنف ستحسم بالنهاية لمصلحة الأجهزة وبالتالي لمصلحة أهل السلطة".
ولفت الأحدب إلى أنه "لن ينتصر الثوار الا اذا تمسكوا بتعطيل الدولة بالوسائل السلمية والدستورية، ربطاً بتحقيق مطالبهم المحقة التي جمعت كل اللبنانيين".
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