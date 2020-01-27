لفتت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "النائب يجب عليه تمثيل شعبه وان يكون معه والى جانبه، وان لا يخف منه وان لا يهرب من حضوره، ولعدم الحاجة الى مدرعات وحواجز تحميه من ثورته وغضبه والا فيفقد شرعيته وتصبح الاستقالة واجب وطني، ولا يوجد أي إمكانية لإصلاح جدي اذا ما استند على موازنة شاملة، وقائمة على اساسات وقواعد مختلفة الواضح والأكيد انه لا يوجد شيء تغيّر والمكتوب يقرأ من عنوانه".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام سكاف للنواب: من يحتاج الحواجز لحمايته من شعبه يجب ان يستقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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