فياض: المصارف هم الاكثر قدرة على مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية

أكد عضو ​كتلة "الوفاء للمقاومة"​ النائب ​علي فياض​ في كلمة له، ان "المادة التي اقرت اليوم بما يخص ​القروض​ لا تعفي المواطن من تسديد ما يستحق عليه من اصل القرض، ولكن يعفى المواطن من دفع بدل تأخير او ضرائب جزائية بما فيها ارتفاع معدلات ​الفائدة​"، موضحاً انه "سيتم درس التشريع المناسب لحماية كل المواطنين الذين يأخذون قروض غير مدعومة"، لافتاً الى ان "​المصارف​ هم الاكثر قدرة على مواجهة هذه الازمة، اما المواطنين العاديين فهم يحاجة الى تشريعات لحمايتهم".

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